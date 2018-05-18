В России утвердили состав нового правительства

Президент России Владимир Путин принял все предложения по персональному составу нового кабинета министров, которые ему представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 18 мая. "Я согласен, подпишу сегодня же указы о назначениях. Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы", – сказал Путин на встрече с Медведевым.



Так, первым вице-премьером Медведев предложил назначить Антона Силуанова, который, по его мнению, также должен быть министром финансов.



Среди других одобренных кандидатур на пост вице-премьеров: Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (вице-премьер – полпред в ДФО), Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко (вице-премьер – руководитель аппарата правительства).



Путин также согласился переназначить главой МИД Сергея Лаврова, министром обороны – Сергея Шойгу, министром культуры – Владимира Мединского, главой МВД РФ – Владимира Колокольцева, министром юстиции – Александра Коновалова, министром торговли и промышленности – Дениса Мантурова, а Максима Орешкина – главой Минэкономразвития РФ. Министром энергетики РФ останется Александр Новак.



В новом правительстве МЧС возглавит заместитель главы ФСБ Евгений Зиничев, который сменит Владимира Пучкова.



Социальный блок правительства практически не изменится. Главой Минздрава РФ переназначат Веронику Скворцову, министром труда – Максима Топилина, министром спорта - Павла Колобкова.



Ольгу Васильеву премьер предложил назначить министром просвещения, а в новое министерство науки и высшего образования предложил назначить бывшего главу ФАНО Михаила Котюкова.



Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ станет Константин Носков. Ранее министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Носков с 2012 года возглавлял Аналитический центр при правительстве РФ.



Министром сельского хозяйства будет глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев (старший сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева), главой Минтранса – Евгений Дитрих (ранее занимал пост первого замглавы этого министерства).



Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ возглавит губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Министром природных ресурсов и экологии РФ вместо Сергея Донского станет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.



Министром по развитию Дальнего Востока предложено назначить Александра Козлова, министром по делам Северного Кавказа – Сергея Чеботарева.



Ранее была утверждена новая структура правительства России. Оно бует состоять из 10 вице-премьеров и 22 министерств.

