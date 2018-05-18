Киевское метро может перекрыть 5 станций в субботу

В субботу, 19 мая, на пяти станциях коммунального предприятия "Киевский метрополитен" могут ввести ограничения на вход для пассажиров в связи с проведением массовых мероприятий в городе



Об этом сообщает пресс-служба “Киевского метрополитена”.



19 мая ограничение на вход для пассажиров возможно на расположенных в центральной части Киева станциях "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Олимпийская" и "Дворец спорта".



Кроме этого, добавляют в метрополитене, возможно ограничение на вход для пассажиров станции "Почтовая площадь" 18, 19 и 20 мая 2018 года".



Время возможного ограничения входа на указанные станции в пресс-службе "Киевского метрополитена" не сообщили.

