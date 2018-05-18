СБУ допрашивает свидетелей по делу РИА Новости

Служба безопасности Украины начала допрос свидетелей по делу антиукраинской пропаганды РИА Новости-Украина. Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ сообщает в пятницу, 18 мая, УНН.



"Уже начались допросы свидетелей. Всего по делу в настоящее время фигурирует 47 свидетелей", - доложили в спецслужбе.



Напомним, 17 мая Херсонский городской суд избрал для руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 13 июля 2018 года включительно.

