МИДам России и Германии поручено проработать вопрос отправки миссии ООН в Украину - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Германия вместе продолжат работу в рамках "нормандского формата", а МИДам двух стран поручено проработать вопрос отправки миссии ООН в Украину.



"Коснулись положения дел и в Украине. По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования. И мы, конечно, будем продолжать совместную работу в рамках "нормандского формата", содействовать результативной деятельности контактной группы в Минске", - сказал В.Путин в пятницу по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



Президент РФ заявил также, что внешнеполитическим ведомствам России и Германии поручено "еще раз предметно проработать тему учреждения миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе".

