В Молдавии пьяных водителей будут отправлять на общественные работы в морг

Молдавские водители, которых поймали нетрезвыми за рулем, будут выполнять общественные работы на кладбищах и моргах.



Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип, передает "Укринформ".



“К сожалению, статистические данные свидетельствуют о том, что самые тяжелые дорожно-транспортные происшествия происходят у нас по вине пьяных водителей. Практика также показала, что штрафы за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии - не самая эффективная мера борьбы с этим опасным феноменом. В связи с этим был разработан новый комплекс мер по ужесточению наказания для любителей садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии", - отметил Филипп.



Среди предложенных Национальной радой мер - немедленное изъятие водительского удостоверения с последующим лишением права вождения автомобилем сроком на четыре года. После окончания этого срока водителям придется пересдавать экзамены для получения новых водительских прав.



Предложено было также назначать пьяным водителям, по вине которых было совершено ДТП, наказание в виде 240 часов общественных работ, в частности уборки кладбищ, улиц городов, работы в моргах.

