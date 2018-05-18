Путин и Меркель констатировали, что транзит газа через Украину после запуска Nord Stream 2 продолжится

Россия всегда рассматривала "Северный поток 2" как сугубо экономический проект, реализуемый хозяйственными субъектами, завил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



Он также заверил, что транзит газа через территорию Украину после запуска Nord Stream 2 продолжится, если это будет экономически целесообразно.



"Хочу подчеркнуть: поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", - сказал президент РФ.



Со своей стороны А.Меркель сказала: "Мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства "Северного потока 2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе".

