НАПК проверяет декларации двух прокуроров и судьи

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку электронной деклараций 5 человек, среди которых два прокурора и один судья. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.



"На заседании НАПК принято решение о проведении полной проверки электронных деклараций за 2016 и 2017 годы еще 5-ти человек, среди которых два прокурора и один судья. Также приняты решения о продлении срока проверки 15 субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней, и о результатах осуществления полной проверки в отношении 7 лиц", - говорится в сообщении.



Проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.

