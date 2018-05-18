Порошенко уверен, что "Северный поток-2" развалит Европу

Президент Петр Порошенко считает европейские инвестиции в российский проект строительства магистрального газопровода в обход Украины "Северный поток-2" инвестициями в распад Европы.



Об этом он написал в статье "Северный поток-2 кормит монстра" для немецкого издания "Frankfurter Allgemeine Zeitung", передают Українські Новини.



"Инвестиции в "Северный поток-2" - это инвестиции в распад Европы. Действительно ли Европа так нуждается в еще одном газопроводе с Россией? Принимая решение по этому проекту, Европа делает выбор: выступать в пользу того, кто хочет быть единым с Европой или построить ненужный трубопровод, соединяющий Европу с тем, кто открыто презирает Европу", - написал он.



Порошенко также назвал проект исторической ошибкой, цель которого - покорение Европы.



"Одна из трагических исторических ошибок на сегодняшний день - это "Северный поток-2". Абсолютно геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и деловыми интересами и имеет целью, прежде всего, уничтожение единства Европы, а впоследствии, ее покорение", - написал он.



Порошенко добавил, что проект с таким масштабом и амбициями будет умиротворением агрессора, а не проявлением силы.

