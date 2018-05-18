Россия выиграла спор с Украиной в ВТО

Арбитраж Всемирной торговой организации признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры из России. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, ВТО уже направила украинской стороне предварительный текст решения.

Официальная публикация этого документа на сайте ВТО должна произойти в ближайшие недели. После этого решение будет считаться вступившим в силу и обязательным к исполнению. До официальной публикации сторонам запрещено комментировать дело.



Антидемпинговые пошлины на российскую аммиачную селитру ввели еще в 2014 году. В 2017 году ввели дополнительные пошлины против российского карбамида и карбамидно-аммиачной смеси.



Это первый случай выигрыша России в споре с Украиной в рамках ВТО.

