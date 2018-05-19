МИД РФ призвал СЕ содействовать прекращению нарушений прав человека на Украине

Москва призывает Совет Европы задействовать все инструменты для скорейшего прекращения системных нарушений прав человека на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.



Грушко принял участие в 128-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), посвященной тематике укрепления демократической безопасности в Европе. Сессия проходила 17-18 мая в датском Хельсингёре.



Выступая на сессии Грушко подчеркнул необходимость "полного задействования всех инструментов Совета Европы для скорейшего прекращения системных нарушений прав человека на Украине".



Как отметили в МИД РФ, он призвал "положить конец феномену "безгражданства" в Латвии и Эстонии, поставить заслон неонацизму и попыткам переписать историю. Подчеркнул важность уважения права миллионов русских и русскоязычных на Украине и в Латвии на доступ к образованию на родном языке".



"Российская сторона приветствовала одобрение на сессии модернизированной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных", — говорится в сообщении МИД по итогам сессии.

