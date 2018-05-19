Пранкеры разыграли призвавшего разбомбить Крымский мост журналиста

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до Тома Рогана, американского журналиста, ранее предложившего взорвать Крымский мост. Они представились собеседнику министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. РИА Новости эксклюзивно получило полную версию разговора.



Роган: Алло!



Лексус и Вован: Да, это министр иностранных дел Павел Климкин. Кто говорит?



Роган: Том Роган. Как ваши дела, господин министр?



Лексус и Вован: Ах, Том Роган. Хорошо. Добрый день, господин Роган. У меня все хорошо. А у вас?



Роган: Все хорошо. Спасибо!



Лексус и Вован: Спасибо! Позвольте поблагодарить вас и ваше издание за чудесную статью, которая так понравилась нашему народу.



Роган: Я рад.



Лексус и Вован: [Смеется] Да, несомненно. От имени нашего президента, господина Порошенко, позвольте выразить благодарность за поддержку территориальной целостности нашей страны. Да, самое важное — это то, что вам удалось задеть чувства президента России и других представителей российских органов власти.



Роган: Да, знаете, я счел, что это нужно было сказать. И я только что направил дополнение к своей статье. Мне приятно слышать от вас эти слова, и, несомненно, в Кремле моей статьей не очень довольны, но если твои действия вызывают негодование в Кремле, значит, ты занимаешься правильным делом. Так что это хорошо.



Лексус и Вован: [Смеется] Да, я согласен. Вот почему они возбудили это сфабрикованное уголовное дело.



Роган: Да, и знаете, это единственное, что они могут сделать со своей стороны, но, конечно, есть люди — и вам это хорошо известно, — которые совершали гораздо более худшие поступки. Меня это мало волнует. Я признателен вам за то, что и вы нашли время мне позвонить. Надеюсь, что, если вы будете в Вашингтоне, вы зайдете в редакцию Washington Examiner. Мой редактор, сообщивший мне, что русские начали доследственную проверку, поручил мне обратиться к вам с этой просьбой, когда вы в следующий раз будете в Вашингтоне.



Лексус и Вован: Хорошо. Не вопрос. Конечно. Я также надеюсь, что люди из вашей редакции вас поддерживают и что вы не ощущаете никакого давления на вашу точку зрения.



Роган: Поддерживают, конечно, поддерживают. Это очень хорошо.



Лексус и Вован: Следовательно, вы не испытываете давления и со стороны властей в Вашингтоне или еще где-либо?



Роган: Нет, только в Twitter.



Лексус и Вован: [Смеется]



Роган: Да.



Лексус и Вован: Отлично. Хочу вам сообщить, что мы готовы предоставить вам свою правовую помощь в России.



Роган: Спасибо! Большое спасибо!



Лексус и Вован: И мы будем выступать на вашей стороне, а также возьмем на себя все расходы в этом уголовном процессе в России.



Роган: Это очень любезно с вашей стороны.



Лексус и Вован: У нас большой опыт. Вам знакомо дело Савченко? [Смеется]



Роган: Да.



Лексус и Вован: Дело Савченко. В Нидерландах и во многих других странах работают наши юристы. Мы готовы предоставить вам самого известного и успешного адвоката, Марка Фейгина, у которого за спиной очень много успешных дел, а власти России боятся его как огня.



Роган: Правильно. Очень хорошо. Надеюсь, в этом не будет необходимости. Но если она возникнет, я буду знать, что могу к вам обратиться.



Лексус и Вован: Полагаю, эти дела могут стать успешными, и мы сможем рассказать о них миру, другим странам. Это ведь спектакль.



Роган: Правильно.



Лексус и Вован: И этот адвокат — разоблачитель режима. Кроме того, позвольте мне высказать свое частное человеческое мнение. Я говорю не как министр, а как украинский гражданин, которому не безразлична судьба своей страны. Я с вами полностью согласен: мы имеем моральное право взорвать этот мост.



Роган: Да. Да. Да, совершенно верно. Это смехотворно и нелепо. И им не нравится, когда им предъявляют факты, с которыми они не могут смириться. Я не хотел бы использовать ненормативную лексику в разговоре с министром иностранных дел Украины, но полагаю, что мы с вами придерживаемся общей точки зрения по данному вопросу.



Лексус и Вован: И вам известно, как мы поступили в 2015 году, — взорвали ЛЭП в Крыму, устроив там масштабные перебои с электроснабжением. В частности, я был поражен их реакцией на произошедшее.



Роган: Ага. Это кража.



Лексус и Вован: Теперь они полностью зависят от России, но это не означает, что их инфраструктура не принадлежит нам.



Роган: Совершенно верно. Мне интересно, вернется ли она к вам. С удовлетворением отмечаю укрепление отношений между Украиной и США, чему способствует президент Трамп. Надеюсь, что эти отношения продолжат развиваться. И я определенно продолжу освещать данный вопрос. Надеюсь, что, когда вы в следующий раз будете в Вашингтоне, мы сможем выпить по пиву.



Лексус и Вован: Да, конечно. Думаю, я буду в Вашингтоне через два месяца.



Роган: Хорошо.



Лексус и Вован: Я сообщу вам, когда приеду, и мы сможем пообщаться лично. Я понимаю и надеюсь, что вы согласны с тем, что мы должны создать новую нацию, в которой не будет места российской агрессии, ужасной агрессии, в особенности не будет места для их культуры, песен, в частности георгиевских лент. Вы же знаете, что такое георгиевская лента?



Роган: Да, да, да. Это нелепо. Чем они занимаются? Они стремятся запугать и украсть. И им нужно просто бросить вызов. [Неразборчиво] <…> с вашим правительством, и, надеюсь, мы сможем продолжить данную работу. И со временем народ сможет дать им отпор.



Лексус и Вован: Да, да. Я согласен. И я буду очень рад пригласить вас в Киев. Мне известно, что у нашего президента есть для вас сюрприз.



Роган: Хорошо. Это прекрасно. Я сообщу об этом своему руководству.



Лексус и Вован: Да. Наш президент действительно высоко оценил вашу статью, в частности, шумиху, которую она подняла в российских средствах массовой информации.



Роган: [Смеется] Хорошо, я рад, я рад. Это было потрясающе. Мой отец работал в Государственном департаменте США, моя мать британка, поэтому у меня такой акцент, но мой отец раньше работал в Государственном департаменте США. Поэтому я с нетерпением жду возможности сообщить ему, что я говорил с вами. Он будет этому рад.



Лексус и Вован: Ваш отец работает в Государственном департаменте?



Роган: Да. В Государственном департаменте США. Хорошо. Отлично. Поэтому ему понравятся ваши слова. Он отправил мне СМС: "Бей этих русских палками по животам". Эта фраза была популярна во времена Второй мировой войны. (Американская идиома: "Давай утрем нос этим русским".) Он шутил, но только отчасти.



Лексус и Вован: Хорошо, хорошо, это отлично. Я не буду раскрывать все карты, но я должен задать вам один вопрос, если это возможно.



Роган: Пожалуйста.



Лексус и Вован: Вы готовы принять одну из наших наград в области журналистики как знак уважения со стороны нашей страны, если это, конечно, возможно?



Роган: Буду рад. Это очень любезно с вашей стороны. Спасибо!



Лексус и Вован: Это как знак для наших СМИ. Я просто хотел вам сообщить, что президент Украины по достоинству оценил всю эту шумиху, которую подняли в российских средствах массовой информации.



Роган: Хорошо. Это хорошо. Спасибо, господин министр, это очень любезно с вашей стороны.



Лексус и Вован: Хорошо. Я бы хотел задать вам еще один вопрос. Вам известно, что сегодня в Киеве мы арестовали журналиста из России.



Роган: Нет, я об этом не знаю. Хорошо. В чем дело?



Лексус и Вован: Его фамилия Вышинский. Теперь мы оказались под давлением со стороны различных организаций, которые обвинили нас в покушении на свободу слова. Он работал на российское правительство, был журналистом. Но мы понимаем, что этот журналист освещал деятельность Путина и что он может оказаться полезным для нас. Его можно использовать для обмена на других наших политических заключенных.



Роган: Хорошо, ясно. Хорошо. Вот только что прочитал об этом. Вышинский. Это он? Шпион?



Лексус и Вован: Да. Вышинский. Вышинский, да. Вы можете узнать о нем из прессы. В этой связи мы будем признательны за вашу журналистскую поддержку и поддержку со стороны ваших коллег в данном вопросе. Это важно для нас.



Роган: Хорошо. Я передам ваши слова. Да, я сделаю.



Лексус и Вован: Да. Как вам известно, он работал на Путина. Он пытался устроить войну на нашей территории, как это было в США, как Russia Today.



Роган: Да, вмешательство в выборы.



Лексус и Вован: Полагаю, данное решение правильное и поможет это пресечь.



Роган: Правильно. Оказать отпор. Так и сделаю. Хорошо.



Лексус и Вован: Полагаю, мы имеем полное моральное право так поступить.



Роган: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Весьма признателен.



Лексус и Вован: Кроме того, я бы хотел порекомендовать вам написать такую же статью о том, как лучше всего бомбить их другие объекты в Крыму. [Смеется]



Роган: Хорошо, хорошо. Моя мать может это не оценить, но я буду иметь это в виду.



Лексус и Вован: [Смеется] Прекрасно. Отлично. Хорошо.



Роган: Хорошо.



Лексус и Вован: Хорошо, спасибо. Благодарю вас за то, что уделили мне время. Завтра я сообщу президенту, что у меня состоялся этот разговор с вами.



Роган: Большое спасибо, господин министр! Ваш звонок — это очень любезный жест с вашей стороны. Я знаю, что у вас очень плотный график.



Лексус и Вован: Хорошо. Да. Как вы думаете, какой объект лучше всего бомбить в следующий раз?



Роган: Думаю, вам, вероятно, это известно лучше меня, но, полагаю, их артиллерийские подразделения на юго-востоке.



Лексус и Вован: [Смеется] Хорошо, отлично. Желаю хорошего дня.



Роган: Взаимно!



Лексус и Вован: Спасибо! До свидания!



Роган: До свидания!

