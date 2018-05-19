В ОБСЕ обеспокоены ростом жертв среди мирного населения из-за обострения в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют увеличение числа нарушений перемирия в зоне конфликта на Донбассе и жертв среди мирного населения. Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Интерфакс.

"Я прибыл сюда, чтобы встретиться со своими коллегами с обеих сторон в период, когда мы фиксируем возрастание количества нарушений и пострадавших, высокое количество жертв среди гражданского населения и разрывов снарядов в жилых районов, а также повышенный уровень риска повреждения объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Хуг на брифинге на Донецке.



Он подчеркнул, что в последнее время ОБСЕ фиксируют существенное увеличение количества жертв среди мирного населения по обе стороны линии фронта.



"По крайней мере, о 20 жертвах среди гражданского населения нам сообщили, и около 50% случаев мы уже подтвердили", - сказал представитель ОБСЕ.



По словам Хуга, СММ ОБСЕ фиксируют в районе Донецкой фильтровальной станции все больше повреждений критической инфраструктуры и сбои в ее работе.



"Если стороны не изменят свои тактические подходы и не отведут вооружения и не разведут силы и средства, то ситуация не улучшится", - добавил замглавы СММ ОБСЕ.

