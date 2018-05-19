Путин: российское оружие на годы опередило зарубежное

Президент России Владимир Путин во время встречи с военными заявил, что созданные российскими учеными уникальные образцы оружия и техники на годы опередили зарубежные аналоги.



"Хочу еще раз поблагодарить коллег, наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Созданные их трудом и талантом уникальные образцы оружия и техники на годы, а может быть, на десятилетия опередили зарубежные аналоги. А многие высокозатратные, прямо скажем, очень высокозатратные иностранные системы сделали бесперспективными и уже морально устаревшими", - сказал Путин на военном совещании.



"Успешные исследования и разработки в области оборонных технологий имеют для нас исключительное значение: это и обеспечение военной безопасности страны, и, что важно, для формирования мощного потенциала для развития в гражданской сфере, новые решения для энергетики, промышленности и инфраструктуры", - добавил он.



Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о новых видах оружияво время выступления с посланием Федеральному собранию. Тогда же он предложил запустить интернет-голосование по выбору названий для них. Также во время выступления Путина были показаны кадры испытаний ракеты Сармат и гиперзвукового оружия Авангард.

