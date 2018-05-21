Женщинам нравятся мужчины с длинными ногами

Не секрет, что мужчин привлекают женщины, у которых длинные ноги. Оказывается, для представительниц прекрасного пола длина ног мужчины тоже играет важную роль. К такому выводу пришли специалисты из Кембриджского университета в ходе исследования с участием 800 женщин, пишет The Daily Mail.



Участницам показывали фотографии мужчин со средним ростом примерно 176 сантиметров. Исследователи меняли длину конечностей представителей сильного пола с шагом в 2,5 сантиметра (максимум на 7 сантиметров). Затем у женщин спрашивали, на каком фото мужчина был самым привлекательным. Оказалось, оптимальная длина ног была примерно на 1,3 сантиметра больше средней. Длина рук не влияла на степень привлекательности мужчин.



Ученые полагают: мужчины с длинными ногами кажутся женщинам здоровыми и богатыми. Подсознание подсказывает представительницам прекрасного пола, что длина ног у мужчин может быть меньше из-за бедности и недостаточного питания. Согласно данными предыдущих исследований, мужчины, имеющие короткие ноги, склонны к диабету 2-го типа, гипертонии и слабоумию.

