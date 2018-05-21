Годовая прибыль Ryanair выросла на 10%

Ирландский Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, увеличил прибыль в 2018 финансовом году на 10%, до рекорда, но дал пессимистичный прогноз на текущий 2019 фингод из-за повышения стоимости топлива и зарплат пилотам и усилившегося конкурентного давления на цены авиабилетов.



Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 12 месяцев, завершившихся 31 марта, поднялась до 1,45 млрд евро с 1,32 млрд евро годом ранее. Ранее сама компания прогнозировала прибыль в диапазоне от 1,40 млрд до 1,45 млрд евро.



Годовая выручка Ryanair повысилась на 8%, до 7,165 млрд евро.



В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек, что на 9% превышает показатель за тот же период предыдущего года.



Средняя стоимость билета, включая багаж, снизилась на 3% - до 39,4 евро.



Ryanair была вынуждена отменить в общей сложности 20 тыс. авиарейсов из-за дефицита пилотов, увеличить число сотрудников и повысить зарплаты пилотам.



В 2019 фингоду, начавшемся 1 апреля, Ryanair ожидает снижения чистой прибыли до 1,25 млрд - 1,35 млрд евро на фоне близкого к нулю изменения средней цены авиабилета и прогнозируемого повышения издержек на 9%. В том числе расходы на топливо, по оценкам компании, возрастут на 400 млн евро, на оплату труда - на 200 млн евро.



Акции Ryanair подорожали в понедельник на 2,6% на торгах в Дублине и на 2,4% в Лондоне.



Ryanair осуществляет перелеты по 1,8 тыс. маршрутов в 210 аэропортов, расположенных в 34 странах.

