МАУ ужимает условия программы лояльности

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 1 июля 2018 года отменяет возможность перевозки сверхнормативного багажа для участников программы лояльности Panorama Club уровня Classic.



Как сообщается на сайте авиакомпании, в частности, с 1 июля 2018 года отменяется возможность перевозки по 2 кг сверх нормы на каждое место зарегистрированного багажа, а также возможность сверхнормативной перевозки ручной клади – одно место до 12 кг.



МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Базовый аэропорт - ГМА "Борисполь".



Флот МАУ состоит из 39 самолетов: 35 среднемагистральных и четырех дальнемагистральных.



Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

