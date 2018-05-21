Представители Шотландии согласились подписать Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджон заявила, что возглавляемая ею Шотландская национальная партия не будет блокировать голосование по условиям Brexit, а возможность проведения референдума относительно выхода из состава Великобритании проведет после выхода страны из ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.



"Как только мы получим определенность относительно результата Brexit и будущих отношений Соединенного Королевства с Евросоюзом, что, надеемся, произойдет осенью этого года, тогда я снова рассмотрю вопрос относительно сроков проведения референдума о независимости", - сказала она.



Как сообщал УНН, 28 февраля первый министр Шотландии Никола Фергюсон Стерджен заявила, что не собирается подписывать законопроект о процедуре выхода Соединённого Королевства из состава ЕС.



Напомним, 14 января правительство Шотландии заявило, что до конца года решит проводить ли второй референдум о независимости от Великобритании.

