В Крыму задержали двух украинцев за "терроризм"

В российском ФСБ заявили о задержании двух жителей Бахчисарайского района аннексированного Крыма по подозрению в участии в террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает в понедельник, 21 мая, РБК.

