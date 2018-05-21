В Крыму задержали двух украинцев за "терроризм"
В российском ФСБ заявили о задержании двух жителей Бахчисарайского района аннексированного Крыма по подозрению в участии в террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает в понедельник, 21 мая, РБК.
Указано, что задержания проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ранее.
Задержанным инкриминируется совершение преступления по статье участие в деятельности террористической организации.
Источник: Корреспондент
12:55