Ночной клуб в Киеве отменил концерт Козловского, который собирались срывать радикалы

Киевский клуб Caribbean Club отменил сегодняшний концерт Виталия Козловского после того, как певец выступил в Москве на 9 мая.



Об этом сообщает "Громадське".



Администрация заведения приняла решение совместно с руководством клуба. Никаких угроз со стороны людей, которые предположительно планировали бы сорвать концерт, не поступало.



"Администрация Caribbean Club 11/05 отменила концерт Виталия Козловского. Этот концерт НЕ состоится 21-го мая или в другой день. Любая другая информация является неправдивой", - также говорится в сообщении на сайте клуба.

