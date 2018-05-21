Люди готовы отказаться от партнеров в пользу секс-роботов - исследование

Недавнее исследование, проведенное Forktip, показало готовность большинства людей отказаться от своего партнера в спальне в пользу секс-робота. В ходе исследования были опрошены пять тысяч человек, пишет Shemazing.



В частности, 72,3 процента опрошенных мужчин заявили о своей готовности заменить "живых" партнеров секс-роботами, если машина окажется лучше в постели.



Что касается женщин, то процент положительных ответов здесь оказался ниже - 49,6. И тем не менее, этот показатель также является очень высоким.



Профессор Гарвардского университета Кэти О'Нил отметила, что роботы имеют шансы "превзойти людей в постели".



"Если наши сексуальные потребности могут быть удовлетворены интимными автоматизированными помощниками, возможно, мы станем сильнее как сообщество", - добавила она.

