В ООН рассказали, сколько пакетов используют в мире ежегодно

Организация Объединенных Наций подсчитала, сколько пластиковых пакетов люди используют ежегодно и ежеминутно/



Об этом они написали в Twitter.



ООН подсчитали, сколько пластиковых пакетов ежегодно используют в мире, ко Всемирному окружающей среды. Они обнаружили, что количество пакетов, которые входят в обиход, достигает пяти триллионов.



В минуту же люди используют около десяти миллионов пакетов. Их находили на вершине Эвереста, глубоких впадинах океана, морях и тому подобное.



ООН призывает использовать меньше пакетов, содержащих пластик, и присоединиться к "Бою загрязнения пластиком». Для этого нужно отказаться от таких пакетов.



Найти посты пользователей можно с хэштегом #BeatPlasticPollution.



Ранее ученые обнаружили в некоторых глыбах Северного Ледовитого океана более 12 000 микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.

