"Динамо" узнало потенциальных соперников по Лиге чемпионов

Определились возможные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов-2018/19. Об этом сообщает UA-Football.



"Динамо" стартует с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором будет среди сеяных команд. Потенциальных соперников должно было быть четыре, но осталось три, поскольку в списке несеяных попал представитель московский "Спартак", который, как и остальные российские клубы не могут встречаться в еврокубках с украинскими командами.



Следовательно, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" может сыграть с "Фенербахче" (Турция), "Стандардом" (Бельгия), или "Славией" или "Яблонца" (Чехия).



Чемпионат Чехии еще не завершился, в турнире продолжается борьба за вторую позицию, обладатель которого и станет потенциальным соперником "Динамо" в квалификации ЛЧ.



Перед заключительным туром "Славия" опережает "Яблонец" на 3 очка и имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, которая является первым критерием при равном количестве очков. Квалифицироваться в Лигу чемпионов "Славии" помешает только поражение в последнем туре от "Теплице" и победа "Яблонця" над "Словацко". При этом, "Яблонец" должен выиграть с как можно большим счетом, чтобы компенсировать разницу в восемь мячей в таблице забитых и пропущенных голов.

