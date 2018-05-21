Украина подала иск в международный арбитраж из-за Керченского моста

Украина подала иск в международный арбитраж по Керченскому мосту. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщает LIGA.net. «В связи с незаконным строительством Керченского моста, по поручению главы государства, в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, Украина подала в арбитражный трибунал ходатайство о защите суверенных интересов Украины», - отметила она.



Луценко отметила, что вопрос начнут рассматривать до конца 2018 года, а в 2019 году уже можно будет ждать результата.



Как сообщал ForUm, 15 мая состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.



Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки и НАТО осудили частичное открытие Керченского моста.



Украина готовит санкционный список компаний-строителей Керченского моста.

