НАБУ и САП должны разобраться с закупкой лекарств в Минздраве - Ирина Луценко

Верховная Рада должна обратиться в правоохранительные органы по расследованию дела о закупке лекарств, заявляет народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко", представитель президента в парламенте Ирина Луценко



На заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник, комментируя ситуацию с закупкой лекарств за средства госбюджета, И.Луценко отметила, что Генеральная прокуратура еще в 2016 году рассматривала несколько уголовных дел по закупке лекарств.



"Они обратили на это внимание еще в 2016 году. Обращения были в правоохранительные органы. Поэтому должна быть позиция всего парламента обратиться к НАБУ и САП, чтобы они разобрались, что происходит с закупкой лекарств в Министерстве здравоохранения. Кто из представителей министерства допустил такую ситуацию, как ситуация с уголовными делами", - отметила народный депутат.



Она также отметила, что вносить изменения в законодательные акты хорошо, но нужно бороться с коррупцией, чтобы разобраться, кто злоупотребляет закупкой лекарств со стороны государственных служащих.



"Попросим правоохранительные органы дать оценку ситуации", - добавила И.Луценко.

