Определена настоящая дата смерти Гитлера

Французские специалисты под руководством судебно-медицинского эксперта Филиппа Шарлье (Philippe Charlier) проанализировала останки Адольфа Гитлера, которые хранятся в Москве, и повторно провели их идентификацию. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.



Результаты обследования подтвердили, что указанные фрагменты черепа действительно принадлежат фюреру, умершему 30 апреля 1945 года в Берлине.



В 1945 году трупы, предположительно принадлежащие покончившим с собой Гитлеру и его жене Еве Браун, были найдены поисковой группой лейтенанта СМЕРШа Алексея Панасова недалеко от бункера фюрера. Тело диктатора было изучено и опознано советскими специалистами, а фрагменты челюстей и зубов впоследствии были вывезены в Москву и в настоящее время хранятся в архивах ФСБ и Государственном архиве.



Однако существуют конспирологические версии, согласно котором найденные останки на самом деле не принадлежали Гитлеру, а сам он мог бежать в Аргентину или на скрытую базу в Антарктиде.



В 2017 году группа зарубежных исследователей впервые с 1946 года провела новое обследование зубов и фрагментов черепа. Ученые продемонстрировали сходство между морфологией останков и радиологическими снимками черепа фюрера Третьего рейха, сделанных при жизни диктатора. Анализ зубов показал, что они принадлежали человеку, который был вегетарианцем, что соответствовало сведениям о жизни Гитлера. Кроме того, были обнаружены вероятные следы цианида, который был принят в ходе самоубийства.

