Мюллер завершит расследование против Трампа 1 сентября - Джулиани

Адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил о том, что к 1 сентября завершится расследование о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года, которое проводит команда спецпрокурора Роберта Мюллера



Джулиани отметил, что затягивание расследования может повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2018 года.



Информацию о сроках завершения расследования команде Трампа сообщил сам Роберт Мюллер во время переговоров о допросе президента Дональда Трампа, передает CNN.



Ранее Джулиани сообщил о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не может выдвинуть обвинение президенту США.



Также сообщалось, что бывший зять Манафорта будет сотрудничать со следствием по "российскому делу".



Вместе с тем, в комитете по вопросам разведки Сената США официально согласились с выводами о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

