Прошедшая неделя на Донбассе была худшей за этот год - Хуг

На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе около 7.7 тыс. нарушений режима прекращения огня. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.



"Прошедшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали более 7700 нарушений режима прекращения огня. В отдельные дни уровень насилия напоминал тот этап конфликта, который, как мы думали, остался далеко в будущем. Ночью в среду и рано утром в четверг в Светлодарске наблюдатели слышали почти 500 взрывов и около 860 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - рассказал Хуг.



По его словам, особое беспокойство СММ вызвала ситуация в Горловке, где до этого довольно долго царила довольно спокойная ситуация.



"Ночью в четверг и рано утром в пятницу от этого покоя не осталось и следа. Наши наблюдатели на передовой патрульной базе в Горловке слышали примерно 140 взрывов, большинство из которых - из артиллерийских и танковых ударов, а также очереди и выстрелы из зенитной установки калиберного пулемета и стрелкового оружия ", - сказал он.

