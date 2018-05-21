Экс-нардепу Мартыненко вручили обвинительный акт

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт. Об этом сообщили УНН в САП. "Сегодня Миртиненко вручили обвинительный акт", - сказали в САП. В прокуратуре добавили, что после того как остальным фигурантам в этом производстве будут также будут вручены обвинительные акты, то производство будет передано в суд.



Напомним, 4 января 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении народного депутата Николая Мартыненко.



9 января НАБУ предоставило Мартыненко и его защите материалы дела для ознакомления.



20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.



По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.



Напомним, суд отдал Мартыненко на поруки нардепам и министрам.

