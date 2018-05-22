МВФ рекомендует создание Антикоррупционного суда с судьями без опыта

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует создание коллегий антикоррупционного суда с судьями без судейского опыта. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава комитета по вопросам правовой политики Руслан Князевич. "Этого хочет МВФ. Чтобы не было судей (с опытом работы судьей, - Прим.ред.) в тройке судей, которые будут сидеть в составе коллегии. Сейчас в законопроекте прописано, что хотя бы один из них должен обладать судейским опытом.

Они хотят, чтобы это были бывшие профессора и ученые, чтобы без судей это делали. Сейчас дискуссия идет по этому поводу. Для меня это было очень неожиданно, потому что я наоборот считаю, что судья хотя бы один должен быть. Этот человек хотя бы имеет опыт. Он хотя бы расскажет этим двум, что такое решение, как его писать", - рассказал Князевич.



По его словам, этот вопрос не был проголосован во время комитета в понедельник.



"Надо сейчас искать какие-то варианты. Это может быть проблема. Или мы допускаем, что в коллегии судей не будет ни одного бывшего судьи", - отметил нардеп. Парламентарий добавил, что комитет также не определился относительно количества судей. Сейчас законопроектом предусмотрено, что в состав Антикоррупционного суда войдет 35 судей. "Что касается количества судей, комитет не определился по этому поводу. Мы также передали этот вопрос на дискуссию", - сказал он.



Напомним, ранее Князевич отметил, что вопрос о возможности наложить вето на недобропорядочных кандидатов на должности судей антикоррупционного суда общественным советом международных экспертов, а также возможность снимать это вето при голосовании осталось остро дискуссионным из-за недоверия к решениям Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). Комитет Рады поддержал согласованные поправки к закону об антикоррупционном суде Консультации с МВФ по вопросу антикоррупционного суда продлятся до утра вторника.



Ранее сообщалось, что секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт примет участие в рассмотрении законопроекта об Антикоррупционном суде в профильном комитете ВР. Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения Венецианской комиссии, эксперт Георгий Папуашвили.

