Принц Гарри и Меган Маркл получили от королевы электрический Jaguar

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Виндзорский замок на электрическом родстере Jaguar E-Type Concept Zero, который им подарила на свадьбу королева Великобритании Елизавета II. На спорткаре установлен номерной знак E190518, где цифры соответствуют дате торжественного события.



Выйдя из замка, молодожены спустились по ступенькам к стоящему у входа электромобилю, Гарри элегантно открыл дверцу двухместного спорткара, Меган разместилась на пассажирском сидении, а принц сел за руль.



Эта машина была отреставрирована в 2017 году и оснащена электромотором мощностью 225 лошадиных сил. При этом Concept Zero разделил множество основных узлов и компонентов с электрическим кроссовером Jaruar I-Pace, пишет Autonews.









Под капотом родстера вместо 3,8-литрового бензинового двигателя установили блок аккумуляторов, которые позволяют проехать без подзарядки около 270 км, а на место четырехступенчатой механической коробки установили электрический агрегат и трансмиссию с единственной передачей.



Concept Zero разгоняется с места до 100 км/ч за 5,5 секунды, а максимальная скорость превышает 240 км/ч. Приблизительно такими же динамическими характеристиками обладал классический спорткар E-Type 1960-х годов, отмечается в публикации.



Ранее сообщалось, что для бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл в дизайнерском подразделении британского автопроизводителя Mini сделали эксклюзивную модель хэтчбека Mini Cooper S, которую после свадьбы передадут в Ассоциацию детей с ВИЧ для проведения благотворительного аукциона.