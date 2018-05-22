Томатный соус полезен для кишечника

Как известно, некоторые продукты укрепляют здоровье и снижают вероятность развития хронических заболеваний. Например, пробиотические продукты (определенные виды йогурта, кефир, кимчи) способствуют увеличению числа полезных бактерий в кишечнике, что влияет на общее состояние здоровья, пишет Medical News Today.



Сотрудники Политехнического университета Валенсии решили выяснить, как кишечные бактерии взаимодействуют с антиоксидантами. В частности, их интересовало, как томатный соус, богатый антиоксидантами, будет вести себя в кишечнике в присутствии полезных бактерий.



В томатах содержится ликопин - пигмент с антиоксидантными свойствами. Он защищает клетки от повреждений. Кроме того, предыдущие исследования показали, что томаты обладают пробиотическими свойствами, то есть могут повышать активность полезных бактерий в кишечнике.



В ходе лабораторных экспериментов исследователи изучали взаимодействие полезных бактерий Lactobacillus reuteri с антиоксидантами из томатного соуса. Соус готовили из сырых либо жареных грушевидных томатов. В таких томатах больше всего ликопина. Специалисты пришли к выводу: в процессе пищеварения уровень антиоксидантов снижался. Кроме того, Lactobacillus reuteri препятствовали попаданию некоторых антиоксидантов в кровеносную систему.



Однако также исследователи выяснили, что антиоксиданты из томатного соуса усиливали положительный эффект Lactobacillus reuteri. Соус из жареных томатов в этом плане был эффективнее соуса из сырых томатов. По словам исследователей, в процессе приготовления ликопин менялся. Это способствовало сохранению целостности антиоксиданта. Благодаря этому всасывалось больше ликопина.

