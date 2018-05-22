Совет ЕС утвердил даты выборов в Европарламент 2019 года

Совет ЕС принял во вторник решение о проведении очередных выборов в Европейский парламент в срок с 23 по 26 мая 2019 года.



"Даты были единогласно одобрены советом после консультаций с Европейским парламентом", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.



В сообщении поясняется, что согласно закону о европейских выборах 1976 года, парламентские выборы ЕС проходят в период с четверга по воскресенье в первую неделю июня. Однако, если окажется невозможным провести выборы в такой срок, закон позволяет совету после консультаций с Европейским парламентом принять решение по другим датам при условии планирования выборов не более чем за два месяца до срока, предусмотренного законом, или не более месяца после него.

