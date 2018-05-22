Распыление газа в школе в Харькове: госпитализировали 15 детей

После сообщения о распылении газа в харьковской школе местная власть сообщила об обращении школьников к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, в областную детскую больницу госпитализированы 15 детей. Информацию о госпитализации детей сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, передает УНН.



"На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных - средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами", - сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.



По ее информации, сейчас в школе №3 дежурят четыре машины экстренной помощи, также на место прибыли медработники городской поликлиники №12, которые проводят профилактический осмотр учеников.

