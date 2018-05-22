Взять Савченко на поруки изъявил желание 51 человек

Взять на поруки арестованного народного депутата Надежду Савченко выразил желание 51 гражданин. Об этом сегодня во время рассмотрения жалобы на продление ареста Савченко в Апелляционном суде Киева заявили ее защитники, передает корреспондент УНН.



"51 человек изъявили желание взять Надежду Савченко на поруки. Среди них - народный депутат Виталий Куприй, бывший судья Конституционного суда Шишкин Виктор Иванович, Савченко Вера Викторовна", - отметили адвокаты.



В свою очередь суд отметил, что "взять человека на поруки вправе лицо, имеющее какие-то выдающиеся заслуги".



Напомним, 15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко.

