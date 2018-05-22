Распыление газа в школе Харькова квалифицировано как хулиганство

По факту распыления неизвестного газа, которое произошло в школе №3 в Харькове во вторник, начато уголовное производство по статье "хулиганство".



"Производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области во вторник.



В свою очередь, пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области сообщила, что сейчас проведены все необходимые замеры, опасные вещества не выявлены.



Ранее в этот день около 11:30 в харьковской школе №3 на перемене был распылен неизвестный газ. 31 ребенок обратился за помощью к медикам, из них 15 было направлено в областную десткую клиническую больницу №1.



По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, состояние госпитализированных детей оценивается как средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа.

