Израиль заявил о первом в истории боевом применении самолетов F-35

Израиль стал первой страной в мире, которая применила американские истребители пятого поколения F-35 в реальных боевых условиях. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля во вторник, 22 мая.



По словам главнокомандующего Израиля Амикама Норкина, полученные в 2016 году F-35 уже совершают полеты и участвуют в боевых миссиях.



"Мы стали первыми в мире, кто использовал F-35 в боевых действиях", – сообщил Норкин и добавил, что эти самолеты использовались дважды на разных фронтах.



Напомним, в декабре 2016 года Израиль получил первые истребители F-35. Сейчас у израильской армии около десятка таких самолетов. В Израиле F-35 назвали Адир, что в переводе с иврита означает – могучий.



Позже стало известно, что Израиль купит у США еще одну партию F-35. Таким образом, общее число истребителей пятого поколения, которые поступят в израильские ВВС, достигнет 50 единиц.

