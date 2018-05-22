В правительстве предлагают изменить правила работы светофора

Кабмин рассмотрит новые стандарты работы светофоров и планирует ужесточить ответственность за проезд на желтый свет. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook. Он отметил, что после утверждения акта будут введены новые европейские стандарты работы светофора, а также предложения МВД по ужесточению ответственности за проезд на запрещающий знак светофора и фото - видеофиксация нарушений ПДД.



"Мы будем переходить на новые ДСТУ по работе светофоров в Украине, все это изложено в выводах и рекомендациях правительственной комиссии, акт уже направлен на рассмотрение правительства", – сообщил Лавренюк.



По его словам, средства на эти мероприятия предусмотрены Государственной программой безопасности дорожного движения.



"Мы обязаны сделать наши дороги безопасными", – подчеркнул заместитель, комментируя ДТП, которое произошло 20 мая в Коломые на Ивано-Франковщине.



В самом посте чиновник комментирует ситуацию так: "Ну вот и еще один наглядный пример, когда на светофоре одновременно для всех участников движения горит желтый свет. Одному "еще можно", а другому "уже можно", следствие - ДТП, к счастью, все живы."



Такая же ситуация с желтым мигающим сигналом светофора, комментирует Лавренюк аварию в Коломые.



Напомним, тогда водитель автомобиля Fiat Doblo допустил столкновение с Mercedes на перекрестке, от удара Fiat отбросило на автомобиль Mazda.



Добавим, что на официальном сайте Министерства инфраструктуры имеется информация о том, что пока не планируют запрещать желтый сигнал светофора.



В то же время заместитель Министра подчеркнул, что ежедневно на дорогах Украины погибает около 11 человек: "Статистика количества аварий за последнее время, которые случились из-за проезда на желтый сигнал светофора, неутешительная. И это при том, что желтый запрещает движение."



Только с начала года уже 4 резонансные ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие.



Особое внимание, считает Лавренюк, стоит сфокусировать на работе желтого сигнала светофора в режиме мигания, когда он извещает об нерегулируемом перекрестоке наличие пешеходного перехода. Именно с этой целью Правительством дано распоряжение о проработке вопроса и повышении безопасности дорожного движения.



А также добавил: "Я рад, что мое заявление на Facebook вызвало такой общественный резонанс и привлекло внимание. Если хотя бы несколько водителей задумались перед тем, как "успеть проскочить" на желтый сигнал, и это спасло хотя бы одну человеческую жизнь, это уже немало! Мы приложим максимум усилий, чтобы смертность на дорогах Украины снизилась и такие ужасные случаи больше не повторялись", - подытожил Лавренюк.

