Пользователи Netflix грозят бойкотом сервиса из-за Обамы

Пользователи крупнейшего онлайн-кинотеатра Netflix грозятся бойкотом из-за того, что компания заключила контракт с бывшим президентом США Бараком Обамой. Об этом пишет The Business Insider.



По информации издания, подписание соглашения с Обамой вызвало возмущение среди пользователей-противников экс-президента, а некоторые даже грозятся отказаться от стримингового сервиса.



Пользователи опасаются, что из-за участия Обамы программы будут ангажированы. Свое мнение они активно высказывают в социальных сетях.

