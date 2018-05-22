Украина уже закачала в ПХГ 9 млрд куб. м газа

Украина сегодня закачала в подземные хранилища газа 9 млрд куб. м голубого топлива. Об этом сообщил УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.



"В украинских хранилищах уже хранится 9,0 млрд куб. м (газа - ред.). Процесс накопления голубого топлива проходит ежедневно в оптимальном режиме 50 млн куб. м", - сообщил Белявский.



Он также добавил, что по состоянию на 1 июня 2017 года в украинских ПХГ было накоплено 10 млрд куб. м газа.



Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

