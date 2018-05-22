Назван размер груди, которым больше всего довольны женщины

Специалисты клиники пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors провели исследование о размере груди, который делает женщин счастливыми. Оказалось, что больше других довольны обладательницы третьего размера. Об этом пишет The Sun.



Согласно данным исследования, 39 процентов обладательниц третьего размера заявили, что полностью довольны своим телом и жизнью. В то же время четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, а первому - 34 процента.



Что касается пятого размера груди, то только 27 процентов женщин оказались довольны им. В целом же были опрошены 871 женщина.



Женщины с большим размером груди жаловались на то, что их не воспринимают всерьез. "Мне пришлось учиться правильно себя вести и одеваться. Из-за большой груди все автоматически считают меня недалекой и гиперсексуальной", - отметила одна из опрошенных.



При этом маленький размер груди может провоцировать неуверенность женщины в себе.



"Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее", - высказалась другая.



При этом на вопрос об уменьшении и увеличении груди только 18 процентов дали положительный ответ.

