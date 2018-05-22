Новый смотрящий в Донбассе: обобщающий портрет?

После того, как в России было сформировано правительство во главе с новым-старым премьером Дмитрием Медведевым, одним из его заместителей стал Дмитрий Козак, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что возможны некоторые перестановки и в окружении и администрации самого шефа Кремля, опять актуализировались слухи об анонсированном падении его помощника 53-летнего Владислава Суркова. Ну, того, кто ответственен за так называемые кавказское и украинское направления в политике Белокаменной. И о том, кто может быть его преемником в Донбассе.



Некто Андрей Окара, известный в определенных кругах политолог-телебалабол, живущий на подсосе у российских либерастов и слегка испуганных по жизни и нуждающихся в постоянном успокоении укро-патриотов, в комментариях «ТСН.ua» назвал упомянутого 59-летнего Козака. Потому что он в прежнем правительстве курировал вопросы адаптации в Россию Крыма и Севастополя, и эта его работа признана удовлетворительной. Вторым новым «смотрящим Донбасса» был назван 48-летний Михаил Бабич. Да-да, нынешний полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе, а также несостоявшийся посол России в Украине, которому в 2016 году МИД Украины не дало агреман. И в интервью РИА «Новости» эту информацию подтвердили и в Госдуме России. «Бабич может уйти с округа, с поста», – резюмировал думский собеседник агентства.



Но назначения пока что нет. И даже если и не будет, к фигуре Бабича в Киеве стоит присмотреться. Он – фактически схематический портрет всех последних назначенцев в России из тех, кого называют «приближенными Путина». И хотя сам Путин, по мнению его восхвалителей, сделал все, чтобы избавиться от такого стереотипа и серьезно обновил, например, губернаторский корпус России молодыми назначенцами, порождением уже времен путинского правления и непосредственно не связанных с силовыми ведомствами (Путин же, как известно всем и укоренилось в киевских головах, – это силовик, «порождение КГБ»), его прежний имидж еще довлеет. Не только над ним самим, но и над его протеже. И небезосновательно. Хотя бы потому, что над всеми губернаторами, в том числе и «молодыми реформаторами», серьезный «догляд» осуществляют именно назначенцы-силовики...



Вторым новым «смотрящим Донбасса» был назван 48-летний Михаил Бабич. Да-да, нынешний полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе, а также несостоявшийся посол России в Украине, которому в 2016 году МИД Украины не дало агреман. И в интервью РИА «Новости» эту информацию подтвердили и в Госдуме России. «Бабич может уйти с округа, с поста», – резюмировал думский собеседник агентства

О чем говорит эта информация о «коррупционности» Бабича? Она вполне может быть ложью конкурентов с целью дискриминации. Но может быть и тем «крючком», на котором Кремль держит Бабича и делает из него «верного бойца партии и президента». Бабич, кстати, видный деятель партии «Единая Россия». И тем, и другим он ничем не отличается от видных деятелей современной России, финансово-экономическое прошлое которых лучше не «копать»

Бабичу пророчат реноме «усмирителя» не только Украины, но и самопровозглашенных республик, которые должны стать еще более послушным инструментом в руках Кремля. По-разному известный российский журналист, политолог-блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян) так написал о будущем Донбасса в кремлевских раскладах: «...Основной задачей Кремля на Донбассе является полностью марионеточная власть «народных республик», которая выполнит любую установку из Москвы

Поэтому и анализируем Бабича.он – типичное кадровое порождение современной России времен дикого олигархического капитализма, потом успешно обузданного Путиным «под себя». С одной стороны, Бабич действительно силовик: не только окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, учился на факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба и служил в ВДВ, но и был помощником главы погранслужбы ФСБ. И только потом перешел на гражданское поприще: закончил юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права, получил диплом по специальности «финансовый менеджмент» в Государственной академии управления и с 1999 года кем только не работал в путинской России. Первым замгендиректора «Федерального агентства по регулированию продовольственного рынка» при Минсельхозпроде России, замгубернатора Московской области Бориса Громова по финансово-экономическим вопросам, первым замглавы администрации Ивановской области и даже премьер-министром Чечни, помощником министра экономразвития и торговли. И везде, как гласит его официальная биография, «по-путински» наводил порядок. В Подмосковье добился увеличения доходов регионального бюджета, боролся с местной элитой за имущество, прекратил незаконный оборот леса и земельных участков. В Чечне смог установить прозрачную систему расходования денег, поступающих из Москвы, и ушел в отставку добровольно из-за того, что главой Минфина республики назначил не согласованного с ним человека.С 2011 года Бабич – дважды депутат Госдумы и полпред президента в Приволжском округе. Там он в должности председателя Госкомиссии по химическому разоружению смог провести уничтожение химоружия и даже отчитаться об этом так, что его отчет стал алиби в «деле отравления Скрипалей». Является действительным государственным советником России 1 класса, что в войсках официально соответствует званиям генерал армии – адмирал флота или генерал-полковник-адмирал.Но в то же время Бабич – «порождение путинизма» и в том плане, что его не обошли все язвы этого непростого времени. Интернет-портал «Народная правда» рассказал, что после ухода на гражданку Бабич какое-то время руководил компаниями «Корпорация Антей», «Шуйские ситцы» и «Росмясомолторг». Последняя занималась поставками обмундирования и продовольствия для российских силовых ведомств и «подарила» Бабичу кличку «Мясник». На этой должности его подозревали в присвоении 2 млрд. рублей от товаров, поступивших как американская и европейская гуманитарная помощь российским пенсионерам. Бабич вину отрицал и от ответственности ушел.И в Ивановской области он потворствовал одной из алкогольных компаний, которая якобы при его поддержке приобрела контрольный пакет акций местного спирткомбината. И правоохранителям пришлось «очень долго искать», чтобы ничего «не найти». А потом Бабич вообще чуть не попал под арест за не совсем целевое использование областных денег. Он-де создал представительство Ивановской области в Москве, возглавил его и так «представлял область» в столице, что это стоило так же, как и развитие здравоохранения и образования в регионе. Ордер на задержание Бабича якобы уже был подписан, но он уехал из Москвы, а дело закрыли. Якобы по просьбе губернатора-коммуниста Владимира Тихонова, который направил телеграмму самому Путину.О чем говорит эта информация о «коррупционности» Бабича? Она вполне может быть ложью конкурентов с целью дискриминации. Но может быть и тем «крючком», на котором Кремль держит Бабича и делает из него «верного бойца партии и президента». Бабич, кстати, видный деятель партии «Единая Россия». И тем, и другим он ничем не отличается от видных деятелей современной России, финансово-экономическое прошлое которых лучше не «копать». И в этом Бабич родственен не только своим российским коллегам, но и украинским. И многим другим, кто вдруг стал править в новых странах на постсоветском пространстве. Если бы в мире проводились гонки воров, то пост-СССР был бы впереди планеты всей вполне заслуженно...– и это может быть самым главным для будущего Украины, все еще зависящего от России, сколько бы ее гарант ни говорил «остаточнэ прощавай савецкой империи» – Бабич может стать успешным могильщиком нынешней политико-государственной системы. Если, например, будет назначен и – как верный и исполнительный служака – доведет дело мира в Донбассе до логического конца. И не просто доведет, а заставит Киев выполнить «Минские соглашения-2» и превратит унитарную Украину в как минимум децентрализованную. То есть сделает то, чего больше всего боятся сегодня в Киеве, предчувствуя ослабление своей власти, а то и вообще потерю ее при таком исходе.А Бабич, как видно из текста выше, будет исполнителем, мотивированным всей своей жизнью. Тот же Окара так охарактеризовал Бабича: «...Человек, который имеет достаточно конкретный военный опыт. Если оценивать людей по стилю мышления или политического действия, то он считается человеком силового решения вопросов. Он близок к силовым структурам, с военным и полувоенным опытом. ...Бабич... – человек системный, который привык работать в жесткой административной вертикали, и как политическая фигура он имеет поддержку в силовых органах, для них он – свой человек. С его появлением в урегулировании ситуации на Донбассе может быть связана усиленная силовая составляющая. У него есть контакт с ФСБ».И не исключено, что в Киеве это почувствовали уже в 2016 году, когда отказывали Бабичу в агремане посла. Тогда, в июле 2016 года, кандидатура Бабича на должность посла России на Украине была поддержана комитетами по международным делам Госдумы и Совета Федерации. Однако власти Украины ее не согласовали, испугавшись именно «силового» прошлого Бабича и его участия в замирении Чечни. И это не первая попытка Кремля по-новому трудоустроить Бабича. В начале 2017-го ему прочили пост главы Федеральной службы судебных приставов или нового посла России в Турции вместо убитого там Андрея Карлова. Однако эти посты заняли соответственно Дмитрий Аристов и Алексей Ерхов. И вот сейчас на назначение Бабича «куратором Донбасса» согласие Киева не требуется.И если назначение случится, то оно и будет соответствовать устремлениям Москвы в этом регионе, и привнесет некоторую определенность в Донбассе, в судьбу самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Многие говорят, что Россия позволяет сегодня Украине мечтать о «реванше» и ничего решительного не предпринимает в ответ на действия ВСУ в рамках ООС только потому, что у нее на носу – Чемпионат мира по футболу-2018. То были выборы президента, то его инаугурация, а теперь вот – мундиаль. Вот если Россия его успешно, без всяких эксцессов и санкций, проведет, то после него она «всем и покажет». А Бабич придет и проделает с Украиной то же самое, что и с Чечней.Кроме того, Бабичу пророчат реноме «усмирителя» не только Украины, но и самопровозглашенных республик, которые должны стать еще более послушным инструментом в руках Кремля. По-разному известный российский журналист, политолог-блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян) так написал о будущем Донбасса в кремлевских раскладах: «...Основной задачей Кремля на Донбассе является полностью марионеточная власть «народных республик», которая выполнит любую установку из Москвы. Включая и собственное самоубийство. Это стиль управления, другого у нынешних нет и не будет». А воевавший в Донбассе доброволец-боевик Александр Жучковский, один из первых написавший о «падении Суркова», вообще считает, что Бабич должен сломать все олигархические кланы как в Донбассе, так и в Украине. «...У него (Бабича. – Авт.) репутация жесткого руководителя, который хорошо ломает клановые системы и создает высокую управляемость. ...Возможно, нечто подобное ожидает и Донбасс. Здесь достаточно жесткая клановая система – сцепка представителей старых («регионалы», ахметовцы) и новых донбасских элит», – прогнозирует Жучковский. И с точки зрения интересов Москвы и российских олигархических кланов, интересующихся Донбассом, все это выглядит вполне логично и реально – зачем россиянам конкуренты на «новых территориях». Сопротивление крымских кланов, «разжиревших» при Украине, российским «новациям» после присоединения Крыма и разворовывание ими российских денег при России показывают: это большая и затратная проблема. Вот Бабич или кто-то вместо него и должны решать ее в процессе.А как легко Бабичу будет разговаривать со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, можно только представить. Оба – убежденные в правоте своих стран приверженцы силового решения и выполнения поставленных задач. Оба не сомневаются, что несут Украине «избавление», и потому «ради ее блага» на всякие дипломатические или политические «мелочи» типа суверенитета не размениваются. Впрочем, так и при Суркове было, но возможное ускоренное и усиленное давление подменялось медленным выдавливанием нужного результата......Однако назначения пока нет. И информация о Бабиче – пока только слухи, подтвержденные людьми с политической фантазией и анонимами. Однако, по логике вещей, если мир в Донбассе не будет достигнут, извините за тавтологию, миром, то разве не такой, как Бабич понадобится там России? Верный Кремлю жесткий исполнитель, умеющий доводить порученное дело до конца, не считаясь ни с чем, – разве не это обобщающий портрет? Я бы присмотрелся. Потому что не я это придумал – это жизнь такая...