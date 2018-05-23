ПриватБанк может быть готов к приватизации не ранее 2022г - глава набсовета

Национализированный ПриватБанк может быть готов к приватизации не ранее 2022 года, считает глава наблюдательного совета кредитно-финансового учреждения Энгин Акчакоча.



"Говорить о приватизации ПриватБанка в 2020 году было бы преждевременно, так как утвержденная стратегия банка по реализации этой задачи рассчитана до 2022 года. Успешная приватизация ПриватБанка является конечной целью утвержденной стратегии развития банка до 2022 года", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".



Э.Акчакоча отметил, что комплексная реформа бизнес-модели - сложный и кропотливый процесс. "Мы должны обеспечить, чтобы банк был рентабельным независимо от рыночной ситуации и имел иммунитет к неблагоприятным макроэкономическим рискам. Кроме того, банк должен быть максимально прозрачным для потенциальных инвесторов, иметь необходимый набор банковских инструментов, в том числе контроль и комплайенс, систему управления рисками, четкое управление. И, наконец, банк должен решить проблему унаследованных неработающих кредитов", - сказал он.



По словам Э.Акчакоча, финансовые результаты банка по итогам работы в первом квартале-2018 показали реалистичность стратегической цели по превращению ПриватБанка в инвестиционно привлекательный актив, а выбранные подходы эффективны. Так, за первые три месяца 2018 года кредитно-финансовое учреждение заработало 3,7 млрд грн, став самым прибыльным среди банков Украины.



Как сообщалось, Кабинет министров 10 мая утвердил общий перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018-2020 гг., в который вошел ПриватБанк.

