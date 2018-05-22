Полиция пресекла деятельность 5 ОПГ, организовавших систему договорных матчей – Аваков

Сотрудники украинской полиции завершили спецоперацию по прекращению деятельности 5 организованных преступных групп, которые организовали разветвленную систему "договорных" матчей по футболу, сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков.



"По информации следствия, в Украине годами работало 5 организованных групп, в деятельность которых было вовлечено 35 футбольных клубов из 10 областей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам", - написал А.Аваков в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.



По словам министра, больше двух лет Департамент защиты экономики Нацполиции вел наблюдение и документировал активную работу пяти преступных групп по организации договорных матчей с заранее "фиксированным" результатом.



"Для получения "правильного" счета в матче использовались любые методы: от подкупа игроков, арбитров, собственников клубов до запугивания и угроз. Суммы "вознаграждения" за нужный результат — победу или ничью — составляли от 30 до 100 тысяч гривень. Заранее зная результат игры, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах, зарегистрированных в странах Азии, и получали огромные прибыли. Благодаря анонимности, непрозрачности и бесконтрольности тотализаторов в этих странах, своеобразный "футбольный бизнес" приносил организаторам до $5 миллионов ежегодно", - написал А.Аваков.



Он сообщил, что во вторник оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры провели 40 санкционированных обысков в Киеве и Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.



"Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) УКУ", - рассказал А.Аваков.



Вместе с тем, ни названий замешанных в организацию договорных матчей футбольных клубов, ни имен фигурантов дела министр не сообщил.



Ранее издание "Футбол 24" сообщало, что в рамках данного дела подозреваются команды и игроки Премьер-лиги, Первой и Второй лиги и юниорских команд.

