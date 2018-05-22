Задержан арбитр Первой лиги Александр Соловьян по подозрению в игре на тотализаторе - ГПУ

Правоохранители задержали арбитра футбольного чемпионата Украины в Первой лиге Александра Соловьяна по подозрению в игре на тотализаторе, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.



"По инициативе международной и национальной федераций футбола мы занялись масштабным расследованием так называемых договорных матчей"", - написал А.Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.



По словам представителей Генпрокуратуры, во время сбора доказательств сговора отдельных футбольных функционеров с букмекерской мафией, правоохранители столкнулись с некоторыми трудностями, но эта работа будет продолжена.



"Правоохранители задержали арбитра Первой лиги Александра Соловьян по подозрению в игре на тотализаторе", - отметил А.Лысенко.

