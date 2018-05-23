Соцопрос в Facebook: украинцы в качестве президента видят Добкина, Мураева, Вилкула, Новинского, Медведчука

Один из пользователь Facebook провёл опрос среди подписчиков сети, кого бы они предложили на пост президента Украины. Полученный результат совершенно расходится с данными официальных рейтингов, все кандидаты из «Оппозиционного блока»: Михаил Добкин, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Вадим Новинский и Виктор Медведчук.



Михаил Маркович Добкин — экс–губернатора Харьковской области, нардеп, бывший регионал.







Евгений Владимирович Мураев — депутат Харьковского областного совета, нардеп, бывший регионал, ныне член фракции «За життя».







Александр Юрьевич Вилкул — политик, вице–премьер–министр Украины в 2012–2014 годах, депутат Днепропетровского облсовета, нардеп, глава фонда «Украинская перспектива».







Вадим Владиславович Новинский — предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Украины Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ.







Виктор Владимирович Медведчук — лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации Президента Украины в 2002–2005 годах, первый вице–спикер Верховной рады Украины в 2000–2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998–2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.







В то же время, в официальных рейтингах лидирует лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий президент Пётр Порошенко.











Источник: Информационный центр



