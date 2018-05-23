В Нацполиции рассказали, сколько преступлений на Украине совершают иностранцы

Иностранцы совершили на территории Украины 960 преступлений. По итогам проведения спецоперации "Мигрант" с февраля 392 иностранца-нарушителя уведомлены о подозрении в совершении преступления.



Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.



Глава Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что одной из составляющих противодействия преступлениям, которые совершают иностранцы, является сокращение их срока пребывания в Украине или принудительное возвращение на родину с запретом въезда.



"Если мы выдворяем сотни людей, не используя механизм запрета въезда, то этому человеку ничего не мешает вернуться в Украину через другой пункт пропуска, даже через сутки - двое. Это зря потраченное время сотрудников полиции. Кроме того, необходимо наладить совместную коммуникацию Нацполиции, Государственной пограничной службы и государственной миграционной службы относительно доступа к информации, которая находится в базах данных наших ведомств", - отметил он.



В ходе спецоперации "Мигрант" установлено 539 уголовных правонарушения, совершенных иностранцами, 392 иностранцам предъявлено подозрение. Также выявлены 42 "уголовных авторитета" из числа иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство, задержаны семеро "воров в законе".



По информации Нацполиции, в этом году в отношении 521 иностранцев или лиц без гражданства было принято решение о принудительном выдворении из страны, 322 решения были выполнены.

