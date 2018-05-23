Госдума приняла в I чтении законопроект о цифровых финансовых активах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты по финрынку Анатолием Аксаковым.



Законопроект предусматривает только один вид сделок, которые смогут совершать владельцы цифровых финансовых активов (в соответствии с законопроектом к ним относятся криптовалюты и токены). На сегодняшний день это сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту.



Документ был разработан по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере 10 октября 2017 года в соответствии с поручением президента РФ. Цель документа - законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов.



Законопроект вводит определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий. Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.



Кроме того, законопроект дает определения таких понятий, как цифровая запись и цифровая транзакция, а также закрепляет правовые основы для осуществления новых видов деятельности, к которым относятся создание криптовалюты или получения вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг), а также деятельность по подтверждению действительности цифровых записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).



Для снижения рисков владельцев цифровых финансовых активов при совершении соответствующих сделок и обеспечения соблюдения требований "антиотмывочного" законодательства все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица, которые осуществляют виды деятельности, определенные законами "О рынке ценных бумаг" и "Об организованных торгах".



Кроме того, во избежание противоправных действий с использованием цифровых финансовых активов необходимо внести соответствующие поправки в налоговое законодательство, законодательство о бухучете, а также в законы о защите информации, говорится в заключении комитета.



"Само определение майнинга требует дискуссий, пока сошлись на том, что потребление электроэнергии является его основным характеризущим признаком", - отметил Аксаков. По его словам, майнинг - это бизнес, и майнеры должны платить налоги. "На первых порах, может быть, на 2-3 года, освободить их от налогообложения, а потом вводить налоги как для иных видов бизнеса", - указал он. По его словам, объем средств, привлеченных с помощью ICO, вырос в прошлом году в 60 раз по сравнению с 2016 годом.

