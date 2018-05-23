Слуцкий допустил возможность обмена Вышинского

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил вариант обмена главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.



Таким образом депутат прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского МИД Марьяны Бецы. В Киеве сообщили, что могут рассмотреть возможность обмена журналиста на режиссера Олега Сенцова. Российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы за попытку организации теракта в Крыму.



"Для того чтобы помочь Кириллу Вышинскому, все средства хороши — даже те, которые нам могут навязать. Со своей стороны обещаю привлечь внимание европейских политиков к этой возмутительной ситуации. Необходимо, чтобы они убедились в том, что Киев использует абсолютно недопустимые методы", — написал Слуцкий в Telegram-канале.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой инициативы пока не было, и отметил, что эти вопросы не обсуждаются публично.



Вышинского задержали в Киеве 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон.



Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



По словам жены задержанного, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.



Многочасовые обыски также прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.



Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.



В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры.



Москва направила Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над журналистами.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей. Задержание Вышинского также осудили в международной организации "Репортеры без границ".



В пятницу в центре Москвы, перед зданием посольства Украины, прошла согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина. В ней приняли участие более 200 человек.



