Вышел трейлер "Города лжи" с Джонни Деппом

Студия Global Road Entertainment представила первый трейлер детективного триллера "Город лжи", главную роль в котором исполнил Джонни Депп.



Фильм основан на реальных событиях и одноименной книге Рамиты Наваи.



Город лжи расскажет о Лос-Анджелесе конца 90-х годов и громком деле, связанным с убийством американского хип-хоп исполнителя The Notorious B.I.G. (настоящее имя - Кристофер Джордж Латор Уоллес) вскоре после того, как был застрелен Тупак Шакур.



Помимо Деппа и в ленте также снялись Форест Уитакер, Дейтон Калли, Нил Браун-младший и Шей Уигем.



Режиссером детективного триллера выступил Брэд Фурман. В прокат картина выйдет осенью этого года.







