Эксперты выявили проблемы с тормозной системой Tesla Model 3

Некоммерческая организация Consumer Reports по итогам тестирования электромобиля Tesla Model 3 объявила, что не будет рекомендовать эту модель для покупки. Серьезные нарекания экспертов вызвала работа тормозной системы самого бюджетного электрокара в линейке фирмы Илона Маска. Также специалисты отметили неэффективность управления некоторым функциями этого электрического седана.



Длина тормозного пути Model 3 при экстренной остановке со скорости 60 миль в час (96 км/ч) составила 46,33 метра, что на 6,3 метра длиннее среднего показателя у автомобилей такого класса. Более того, по этому показателю Tesla Model 3 проигрывает даже полноразмерному пикапу Ford F-150, которому для полной остановки требуется 44,2 метра, отмечает Motor.



Из-за значительного снижения эффективности торможения и непостоянства результатов, специалистам Consumer Reports пришлось протестировать второй электрокар, и результаты тестов оказались практически идентичными: тормозной путь Model 3 оказался на те же 6,3 метра длиннее среднего показателя в классе и на 7,62 метра длиннее показателя кроссовера Tesla Model X.



Также эксперты низко оценили эргономику Model 3, указав, что все функции вынесены на сенсорный дисплей и требуют совершения нескольких действий, отвлечения внимания водителя от дороги и снятия руки с руля, пишет "Коммерсант". Также критике подверглись шумоизоляция и комфорт на заднем сиденье.



Глава компании Tesla Илон Маск в ответ написал в Twitter, что проблему с тормозной системой Model 3, выявленную Consumer Reports, можно будет устранить путем обновления программного обеспечения, распространение которого начнется в ближайшие дни.



"С помощью дополнительной доводки мы можем сделать тормозной путь меньше, чем в исходных спецификациях, - написал Маск. - Tesla не остановится, пока торможение у Model 3 не будет лучше, чем у хотя бы отдаленно сопоставимого автомобиля".





